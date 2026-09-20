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Госдеп США призывает сограждан к осторожности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США выпустил в ночь на воскресенье предупреждение для американских граждан в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке.

"Американцам, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, следует проявлять особую бдительность и осознавать риск отмены авиарейсов, закрытия воздушного пространства, проблем с организацией передвижений", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в соцсети X.

Отдельно отмечена угроза со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, которые ведут боевые действия против Саудовской Аравии.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", предупреждение касается Ирака, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Ливана, Кувейта, Иордании.

Госдеп не уточняет, почему именно сейчас решил выпустить подобное предупреждение для сограждан, но подчеркивает, что ситуация в регионе остается сложной и "военный конфликт может быстро обостриться"

США Ближний Восток
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