Китайская ракета вывела на орбиту девять космических аппаратов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель "Лицзянь-1 Y18" (Kinetica 1 Y18) в воскресенье вывела на орбиту девять спутников, предназначенных для мониторинга космического пространства, наблюдения за поверхностью Земли, а также испытания различных технологий, сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты "Лицзянь-1" компании CAS Space, которая является дочерним предприятием Академии наук КНР, был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:03 по пекинскому времени (в 07:03 по Москве). Все аппараты были успешно выведены на заданные орбиты.

Запуск стал 18-м по счету полетом ракеты "Лицзянь-1". На данный момент ракеты-носители серии "Лицзянь" успешно доставили в космос в общей сложности 121 спутник, а суммарная масса полезной нагрузки, выведенной на орбиту, превысила 21 тонну.

Легкая твердотопливная ракета "Лицзянь-1" весит 135 тонн. Ее высота достигает 30 метров, а ширина - 2,65 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 1,5 тонн.