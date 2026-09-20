Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 сентября

Атака БПЛА на Московскую область, избрание нового председателя Военного комитета НАТО, победы российских боксеров на ЧМ Европы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Сбито 249 БПЛА в 17 округах. Два человека погибли, в двух многоквартирных домах и складском комплексе начались пожары, ещё один дом повреждён. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Также БПЛА попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве.

- Новым председателем Военного комитета НАТО избран немецкий генерал Карстен Бройер. Решение принято на конференции начальников генштабов стран альянса в Копенгагене. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

- В результате атаки БПЛА на Москву был поврежден объект на территории Московского НПЗ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Заявления американского военного командования о прохождении через Ормузский пролив за два месяца танкеров с 1 млрд баррелей нефти не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Вооружённых сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи.

- Экс-президент Чили Мишель Бачелет объявила о снятии своей кандидатуры с выборов на пост генерального секретаря ООН. "Сегодня я объявляю, что решила снять свою кандидатуру", — заявила она.

- Семь из восьми российских боксеров одержали победы в очередной день чемпионата Европы по боксу.