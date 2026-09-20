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КНДР запустила еще одну ракету в восточном направлении

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Армия КНДР провела еще один пуск ракеты в направлении Японского моря, сообщает в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейского военного командования.

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Подробностей об этом пуске пока не приводится.

Несколькими часами ранее северокорейские военные запустили в восточном направлении баллистическую ракету малой дальности, пролетевшую 450 км и упавшую в море.

В последние недели Пхеньян активно критикует учения, периодически проводимые США, Южной Кореей, Японией, так как считает их направленными против КНДР.

Ранее, 12 сентября Yonhap сообщало о пуске КНДР в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет.

КНДР Японское море
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КНДР запустила еще одну ракету в восточном направлении

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