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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел на востоке острова Новая Гвинея на территории Папуа - Новой Гвинеи, сообщает в воскресенье Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 15:46 по московскому времени в воскресенье землетрясения находился в 137 км северо-западнее города Лаэ.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 116 км.

Новая Гвинея Папуа - Новая Гвинея
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