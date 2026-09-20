Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел на востоке острова Новая Гвинея на территории Папуа - Новой Гвинеи, сообщает в воскресенье Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 15:46 по московскому времени в воскресенье землетрясения находился в 137 км северо-западнее города Лаэ.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 116 км.