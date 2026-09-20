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В Германии проходят выборы в парламент Берлина и Мекленбурга-Передней Померании

В Германии проходят выборы в парламент Берлина и Мекленбурга-Передней Померании
На избирательном участке в Берлине
Фото: Katharina Kausche/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Граждане Германии голосуют в воскресенье на выборах в ландтаги (парламенты) Берлина и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Избирательные участки открылись в 8 часов утра (9:00 по Москве).

Для представительства в парламенте партия должна получить не менее 5% голосов.

Согласно опросу Infratest dimap за 7-9 сентября, "Левая партия" с небольшим отрывом лидирует в борьбе за поддержку населения Берлина, за нее выступает 21% опрошенных. Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца "Христианско-демократический союз" (ХДС) получает поддержку 20% респондентов, а ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Берлине готовы поддержать 18% опрошенных.

Согласно опросу INSA, в земле Мекленбург-Передняя Померания наибольшей поддержкой населения (37%) пользуется АдГ. Следом за ней с 35% поддержки идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), 10% респондентов отдают предпочтение "Левой партии", которая состоит в коалиции с СДПГ. Кроме того, рейтинг популярности главы этой правящей коалиции Мануэлы Швезиг превышает 60%. За партию Мерца, согласно опросу INSA, выступают лишь 7% респондентов.

Партия "Альтернатива для Германии" выступает за отмену антироссийских санкций, восстановление отношений с Москвой, ограничение иммиграции, пересмотр отношений ФРГ с Евросоюзом, а также за отказ от предоставления военной помощи Киеву. АдГ заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, едва не получив абсолютное большинство голосов, в то время как ХДС Мерца потерял более половины своей электоральной поддержки.

"Левая партия" выступает против экспорта немецкого оружия, против увеличения оборонных расходов и за дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

Мерц, в свою очередь, выступает за тесное сотрудничество с НАТО. В вопросе украинского конфликта канцлер ФРГ неизменно настаивает на продолжении военной помощи Киеву. На этой неделе общенациональный рейтинг его популярности упал до 14%, отмечает издание Politico.

Германия Берлин Мекленбург-Передняя Померания
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