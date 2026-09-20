Пезешкиан изложит на ГА ООН позицию Ирана по конфликту с США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, сообщает в воскресенье агентство Mehr.

"Ожидается, что Пезешкиан выступит на ГА ООН и обозначит позицию Тегерана по международным вопросам, в частности, по войне, которую США и Израиль развязали против Ирана", - отмечается в сообщении.

Агентство отмечает, что у президента Ирана в Нью-Йорке запланированы и встречи с лидерами ряда стран.