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Минобороны РФ сообщило о поражении сухогруза в порту Одессы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сухогруз с военным имуществом поражен в порту Одессы, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов поражены: в порту Одесса - сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ", - заявили в министерстве.

Также Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов возле Одессы, в населенном пункте Петровка, заявило Минобороны.

Минобороны РФ Одесса Украина
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