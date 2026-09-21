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США перехватили почти 110 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 109 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 20 сентября американские войска перенаправили 109 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения правил", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы CENTCOM перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя 9 судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

США CENTCOM Иран морская блокада суда
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