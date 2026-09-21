Бессент сообщил о переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В преддверии визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье обсудил торгово-экономические отношения двух стран с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

"В Нью-Йорке вице-премьер Хэ Лифэн и я продолжаем обсуждение американо-китайских экономических и торговых отношений перед исторической встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашинтоне", - написал Бессент в соцсети X.

К публикации он приложил протокольное фото с вице-премьером на фоне государственных флагов США и Китая.

"Эти переговоры помогают заложить основу для продвижения президентом Трампом экономических интересов Америки результативно для американского народа", - подчеркнул Бессент, не приведя иных подробностей.

В свою очередь, "Синьхуа" также информировало о консультациях по экономическим и торговым вопросам с участием Хэ Лифэна и Бессента.

Bloomberg же отмечает, что в ходе консультаций, как ожидается, будут обсуждаться не только торговля и инвестиции, но и вопросы развития искусственного интеллекта, а также конфликт США и Ирана.

Визит Си Цзиньпина в Вашингтон ожидается 24 сентября.