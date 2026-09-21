Военные Ирана заявили о подготовке США к возобновлению военных действий

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Центральное военное командование Ирана заявило, что располагает сведениями о подготовке США при поддержке ряда стран региона к возобновлению военных действий против Исламской Республики, передают государственные СМИ.

В заявлении указывается, что любое нападение со стороны США повлечет за собой серию ответных ударов по американским базам и объектам в регионе. При этом командование также предупреждает, что страны региона, поддерживающие американскую агрессию против Ирана, будут рассматриваться как участники конфликта.

Подчеркивается, что Ормузский пролив остается закрытым, а власти Ирана не пойдут на переговоры, пока президент США Дональд Трамп не примет их условия, включая прекращение войны, разблокировку иранских активов и снятие морской блокады.

В воскресенье Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что размышляет над тем, как поступить с Ираном, и полагает, что в относительно скором времени можно ожидать значимое развитие событий

"Президент сказал, что он - в процессе принятия решений, и в не самом отдаленном будущем могут произойти крупные события. Его опции: уничтожить Иран, уничтожить его экономику или же - заключить сделку", - сообщил в эфире телеканала взявший у Трампа интервью журналист телеканала Трей Йингст.