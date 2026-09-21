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Глава ЦРУ встретился в Каире с президентом Египта

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в ходе визита в Каир, сообщила канцелярия египетского лидера.

В ходе встречи, состоявшейся накануне, в которой также принял участие глава египетской разведки Хасан Рашад, обсуждались конфликт с Ираном, ситуация в секторе Газа и Судане, а также нападения на страны Персидского залива и угрозы безопасности судоходства.

Как указывается в заявлении канцелярии президента Египта, ас-Сиси подчеркнул "первостепенную важность урегулирования региональных кризисов политическими и дипломатическими средствами".

Отмечается также, что глава ЦРУ высоко оценил роль Египта в усилиях по достижению мирного и всеобъемлющего урегулирования кризисов на Ближнем Востоке.

США ЦРУ Джон Рэтклифф Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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