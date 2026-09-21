Рынки акций Европы в пятницу закрылись в минусе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги пятницы заметным снижением, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 1,11% - до 635,45 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,45%, французский CAC 40 - 1,49%, германский DAX, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 - по 1,6%.

Как стало известно в пятницу, инфляционные ожидания в еврозоне выросли в августе, в том числе на ближайшие 12 месяцев - до 3% с июльских 2,9%, на три года - до 2,9% с 2,7%, на пять лет - до 2,5% с 2,4%.

При этом ожидания в отношении динамики ВВП на ближайший год не изменились - европейцы по-прежнему ждут его сокращения на 1,2%. Для безработицы показатель снизился до 11% с 11,2% месяцем ранее.

Розничные продажи в Великобритании в прошлом месяце поднялись на 0,5% в сравнении с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали уменьшения на 0,2%, по данным Trading Economics. В июле показатель сократился на 0,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе увеличились на максимальные с апреля 2023 года 4,6% в годовом выражении после подъема на 3% в июле. Эксперты прогнозировали рост на 4,1%.

В тройку лидеров падения среди компонентов Stoxx 600 вошли Coca-Cola HBC (-7,9%), AAK (-6,1%) и Hemnet Group (-5,9%).

Бумаги Volkswagen подешевели на 5,6% после того, как германский автомобильный концерн ухудшил прогноз операционной рентабельности на 2026 год из-за разовых расходов на сумму около 10 млрд евро. Volkswagen теперь прогнозирует показатель на уровне до 1% против предыдущего прогноза 4-5,5%.

Стоимость акций других европейских автопроизводителей тоже снизилась, в том числе Renault - на 5,3%, Mercedes-Benz и Stellantis - на 4,8%, BMW AG - на 4,5%, "префов" Porsche - на 3,3%.

Заметные потери понесли телекоммуникационные компании Orange (-5,8%), BT Group (-5,5%), Telefonica (-4,8%), Vodafone (-4,3%), Deutsche Telekom (-4,2%) и Tele2 (-2,7%).

Нефтяной сектор также ушел в минус на фоне снижения цен на нефть: BP plc сократила капитализацию на 0,9%, Shell - на 0,6%, TotalEnergies - на 0,4%.

Рыночная стоимость швейцарской Nestle уменьшилась на 2,6% на новостях о передаче ее российских активов во внешнее управление.

Цена акций британской Mothercare рухнула на 74,4%. Ритейлер выступил с предупреждением о будущей платежеспособности на фоне планов его франчайзингового партнера на Ближнем Востоке закрыть большинство магазинов в регионе из-за американо-иранского конфликта. Компания сообщила, что у нее достаточно ресурсов для ведения деятельности в течение нескольких месяцев, тогда как долгосрочная платежеспособность находится под большим вопросом.

Тем временем полупроводниковый сектор показал положительную динамику. Котировки ASM International выросли на 2,9%, BE Semiconductor Industries - на 2,8%, Infineon Technologies - на 2,7%, ASML Holding - на 2%, STMicroelectronics - на 1,7%.

Лидером подъема в сводном индексе стал польский ритейлер LPP (+8%), отчитавшийся о росте чистой прибыли на 64% во втором квартале.

Капитализация Renk Group повысилась на 5,6%, Inficon - на 3%, VAT Group - на 2,9%, Beijer Ref - на 2,7%, Frontline - на 2,2%.