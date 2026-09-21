Одобрение Штатами продажи активов "ЛУКОЙЛа" затянулся из-за межведомственных согласований

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Процесс продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", оцениваемых в $20 млрд, американской частной инвестиционной группе Carlyle уже почти 10 месяцев находится на стадии согласования правительством США.

Как пишет Financial Times, планируемая сделка, в рамках которой российская нефтяная компания должна выйти из активов в 17 странах, уже получила одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, однако, по словам осведомленных лиц, все еще ожидает окончательного решения администрации Трампа. Процесс принятия решения затянулся из-за межведомственных согласований с участием Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства энергетики, говорят источники издания.

"Мы потеряли нить событий. Дело просто никуда не движется. Оно лежит без движения, ожидая неизвестно чего", - сказал один из участников процесса.

В Carlyle отметили, что сделка могла бы помочь ослабить напряженность на мировых энергетических рынках, позволив компании взять под контроль три нефтеперерабатывающих завода в Европе и увеличить объемы производства бензина и дизельного топлива.

Европейские активы "ЛУКОЙЛа" включают НПЗ в Болгарии и Румынии, а также 45%-ю долю в заводе Zeeland в Нидерландах. Суммарная мощность этих трех предприятий составляет около 400 тысяч баррелей нефти в сутки, однако румынский завод Petrotel не работает с момента проведения планового технического обслуживания в 2025 году.

США неоднократно продлевали действие временных лицензий, позволяющих активам продолжать работу на период решения вопроса об их будущем. Срок действия последнего продления истекает 22 октября - почти через год после того, как Carlyle начала переговоры о приобретении этих активов. Белый дом и министерство финансов США отказались от комментариев.

Конфликт на Ближнем Востоке и внеплановые ремонты на российских НПЗ привели к острому дефициту, в частности, дизельного топлива, что вызвало рекордный рост цен как в США, так и в Европе.

"ЛУКОЙЛ" и его "дочки" попали под санкции Минфина США 22 октября 2025 года. После этого "ЛУКОЙЛ" объявил о намерении продать зарубежные активы. Так, НК получила и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия были сторонами согласованы. Однако ее осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который не одобрил сделку. В конце января 2026 года "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор ожидает одобрения со стороны OFAC. Транзакции с АЗС НК за пределами России и с болгарскими активами компании были одобрены до 29 октября 2026 года. Ограничения не затронули нефтесервисные и другие услуги, связанные с КТК и проектами "Тенгизшевройл" и Карачаганак.

НК на момент введения санкций участвовала в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, Республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта "Западная Курна-2" в 2024 году оценивалась в 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% к предыдущему году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т.

"ЛУКОЙЛ" по итогам 2025 года полностью списал инвестицию в LIG и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.