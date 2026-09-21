Два человека пострадали при ударе по танкеру в Ормузском проливе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Ормузском проливе танкер попал под удар, пострадали два члена экипажа, сообщает в понедельник Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Военные власти проинформировали UKMTO, что танкер, следующий в порт назначения, попал под удар неизвестного объекта", - говорится в сообщении.

Согласно поступившей информации, два члена экипажа получили неопасные для жизни ранения. В настоящий момент судно продолжает движение по маршруту.

В пятницу сообщалось, что интенсивность движения коммерческих судов через Ормузский пролив по-прежнему остается на 90% ниже уровня, предшествовавшего конфликту между США и Ираном. При этом поток судов является стабильным.