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Трамп заявил, что его ограничения в отношении ряда СМИ не бьют по свободе прессы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его ограничения в отношении ряда американских СМИ, в том числе телеканала CNN, вызваны тем, что они создают угрозу национальной безопасности страны.

"Белый дом не нападает на свободу прессы, которой я дорожу. Он нападает на СМИ, распространяющие лживые новости - это то, что разрастается как раковая опухоль в наших любимых США", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что "это коррумпированная, целенаправленная, повсеместная и в полной мере скоординированная система, и она вышла из-под контроля".

"Это угроза нашей нацбезопасности, и это должно остановиться немедленно", - подчеркнул Трамп.

Его слова прозвучали после того, как ранее в понедельник три американские компании - CNN, MS NOW и Politico - подали иск в суд округа Колумбия с требованием восстановить доступ для их журналистов в Белый дом. Они отметили, что намерены "защищать свои права в рамках Первой поправки и отстаивать принцип о том, что правительство не принимает решений о том, что именно пресса сообщает или публикует".

На прошлой неделе президент США заявил, что журналисты CNN, MS NOW и Politico больше не смогут освещать мероприятия в Белом доме, потому что "они постоянно публикуют ложную информацию".

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