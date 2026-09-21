Мерц поблагодарил СДПГ за готовность остаться в коалиции с ХДС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц после оглашения результатов региональных выборов приветствовал готовность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не выходить из коалиции с "Христианским демократическим союзом" (ХДС). Об этом сообщают европейские СМИ.

"Я благодарен тому, что мы сегодня утром услышали от социал-демократов: они намерены оставаться частью коалиции, - сказал он. - Вместе мы решительно настроены противостоять историческим вызовам, с которыми сталкивается наша страна".

На выходных в Берлине партия Мерца ХДС по результатам выборов получила 20% голосов, заняв второе место после "Левой партии" (24,5% голосов).

На выборах в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания первой стала партия "Альтернатива для Германии" , она получила 38% голосов.

Наблюдатели отмечали, что эти региональные выборы в очередной раз показали ослабление позиций ХДС и ее лидера - Мерца.