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Мерц заявил, что дискуссий об его уходе в отставку с поста председателя ХДС нет

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Христианский демократический союз" (ХДС) и канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник заявил, что несмотря на серии проигрышей на местных выборах, в ХДС не идут обсуждения возможности сменить главу партии.

"После заседания партии канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против призывов уйти в отставку", - сообщает в понедельник газета The Guardian.

На вопрос журналиста, пользуется ли он достаточной поддержкой в ХДС, Мерц ответил: "Ни вчера, ни сегодня кадровый вопрос не поднимался, и никаких кадровых дискуссий не было".

Канцлер заявил, что причины, по которым ХДС проиграла парламентские выборы, не связаны с ним. "Причины результатов голосования выходят за рамки моей личности", - утверждал он.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что многие функционеры ХДС убеждены в контрпродуктивности руководства Мерца. "Останется ли он у власти сейчас - вопрос открытый, однако его уход может произойти скорее раньше, чем позже", - приводит Bloomberg слова источников внутри партии.

В воскресенье, 20 сентября в Германии прошли парламентские выборы, по результатам которых партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в парламент (ландтаг) Мекленбург-Передней Померании, а "Левая партия" - в парламент Берлина.

При этом партия Мерца не прошла в ландтаг Мекленбург-Передней Померании, а на выборах в Берлине заняла второе место.

Наблюдатели отмечали, что эти региональные выборы в очередной раз показали ослабление позиций ХДС и ее лидера - Мерца.

Фридрих Мерц Германия
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