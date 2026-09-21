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Трамп заявил о работе над крупным соглашением об экспорте поташа из Белоруссии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон намеревается заключить масштабное соглашение о приобретении у Белоруссии поташа (карбоната калия).

"США работают над крупным соглашением по закупкам поташа в Белоруссии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что США смогут закупать поташ по существенно более низким ценам, чем Вашингтон сейчас платит за этот товар Канаде. Трамп добавил, что будущее соглашение - "очень хорошие новости для американских фермеров и скотоводов", но других подробностей не привел.

Поташ используют, в том числе для производства удобрений.

При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Евросоюза возможности поставки калийных удобрений нет, поскольку все имеющиеся объёмы законтрактованы. "Никуда не ушли грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского союза, Запада в целом. Идёт переориентация товаропотока на восток", - процитировала президентская пресс-служба слова белорусского лидера.

Дональд Трамп США Белоруссия Канада
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