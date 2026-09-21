В Молдавии объявят режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Молдавии будет введен режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе и гидрологии, заявила президент Майя Санду по итогам состоявшегося в понедельник заседания Национального совета безопасности (НСБ).

"Совет рекомендовал по согласованию с парламентом, правительством и ответственными учреждениями ввести режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии. Это необходимо для того, чтобы у правительства были необходимые рычаги для реагирования на экстренные ситуации", - сказала президент.

Она подчеркнула, что созвала заседание НСБ в связи с критической ситуацией в энергетике.

"К сожалению, Молдавия полностью зависит от импорта энергоресурсов. У нас нет ни нефти, ни газа, мы также не имеем возможности влиять на цены на мировом рынке, которые неуклонно растут. Цена газа превысила 83 евро за МВт/Час, то есть 1000 долларов за 1000 кубических метров - в 2,5 раза дороже, чем было в прошлом году", - сказала президент.

Она также отметила беспрецедентно высокие цены на бензин и дизельное топливо во всем мире, а также нестабильность выработки электроэнергии в связи с низким уровнем воды в реках из-за засухи.

"Мы не можем влиять на цены. Но самый большой риск состоит в том, чтобы обеспечить людей постоянным доступом к энергоресурсам и воде. Самый большой риск состоит в том, что этих ресурсов может не хватать. Мы видим, что спрос на энергоресурсы растет, хранилища в Европе не заполнены, цены также растут. И мы не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуации, которая меняется очень быстро. Поэтому Национальный совет безопасности пришел к выводу о необходимости принятия всех мер для обеспечения населения водой и энергоресурсами", - подчеркнула Санду.

В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства.