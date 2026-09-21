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США, Япония и Южная Корея заявили о стремлении добиваться ядерного разоружения КНДР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и глава МИД Южной Кореи Чо Хен в понедельник "на полях" Генассамблеи ООН подчеркнули готовность противостоять развитию ядерной программы КНДР и добиваться полной денуклеаризации этой страны.

"Госсекретарь и главы МИД подтвердили твердую приверженность полной денуклеаризации КНДР и пресечению финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - говорится в совместном заявлении стран на официальном сайте Госдепа США.

Вместе с тем стороны выразили готовность к диалогу с КНДР и призвали Пхеньян возобновить переговоры, чтобы "способствовать установлению мира и стабильности на Корейском полуострове".

Среди прочего главы внешнеполитических ведомств договорились продвигать сотрудничество в области экономической безопасности, технологий искусственного интеллекта, а также укреплять партнерство в сфере энергетики.

США Япония Южная Корея КНДР
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