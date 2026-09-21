Великобритания задумалась об оказании помощи Саудовской Аравии в конфликте с хуситами

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания вскоре может одобрить оказание помощи военным Саудовской Аравии, которые обмениваются ударами с хуситами в Йемене, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Британский премьер Энди Бернем все сильнее желает предложить помощь оборонительного характера, как ее расценивают в Британии, заявили несколько человек, знакомых с темой. Британия также будет убеждать другие страны поступить так же", - передает агентство.

По словам собеседников, в частности, Великобритания может помочь королевству с дозаправкой в воздухе.

Один из источников отметил, что по мнению Лондона, противодействие хуситам могло бы помочь стабилизировать регион и снизить угрозу для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

В британском правительстве комментировать информацию отказались.

Ранее в сентября Bloomberg также сообщало, что в ответ на запрос Эр-Рияда Бернем согласился командировать в королевство военных советников, но не дал обязательств по поводу отправки другой военной помощи.

Также Эр-Рияд не раз просил помочь США, но Вашингтон ограничился обещанием передавать разведданные. Вместе с тем Госдеп США уведомил Конгресс о планах поставить Саудовской Аравии 48 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Но в понедельник издание The New York Times, ссылаясь на источники, передавало, что президент США Дональд Трамп в минувший четверг после телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом отдал распоряжение вскоре начать удары по позициям хуситов в Йемене. Однако к полудню воскресенья президент отказался от этой идеи.