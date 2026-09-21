Поиск

Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - США используют борьбу против наркомафии в Латинской Америке и в Карибском бассейне как предлог для милитаризации, которая служит инструментом господства в регионе, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

"Они используют наращивание военного присутствия в регионе как инструмент господства под предлогом борьбы с наркоторговлей, они вводят карательные пошлины против ряда стран региона, они продвигают инициативы, направленные на то, чтобы разделить нас, они пытаются ослабить механизмы сотрудничества и интеграции, которые мы так усердно выстраивали", - написал он в соцсети X.

По его словам, в настоящее время регион страдает "от давления властей США, которые навязывают архаичную доктрину Монро, усиленную новыми и неприемлемыми дополнениями".

Министр также осудил беспрецедентное усиление блокады США против Кубы, в частности, энергетическое эмбарго, вторичные санкции, медиа-кампанию и угрозу военной агрессии" против острова.

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает значительное военное присутствие в Карибском бассейне и в Тихом океане в рамках кампании против наркомафии, начатой в сентябре 2025 года.

В рамках этой операции американские силы атаковали около 70 судов, предположительно связанных с наркоторговлей, вследствие чего погибли более 220 человек, которых США называют "наркотеррористами", не предоставив никаких доказательств.

США Гавана Куба Дональд Трамп Бруно Родригес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп в последний момент отказался от ударов по хуситам

Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

 Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

 Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

Трамп приказал военным США готовить удары по хуситам и затем отменил это решение

План сокращения бюджета Евросоюза может встретить сопротивление стран ЕС

В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

 В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

Трамп считает, что Россия утратила контроль над производством дизеля
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11875 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов