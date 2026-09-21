Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - США используют борьбу против наркомафии в Латинской Америке и в Карибском бассейне как предлог для милитаризации, которая служит инструментом господства в регионе, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

"Они используют наращивание военного присутствия в регионе как инструмент господства под предлогом борьбы с наркоторговлей, они вводят карательные пошлины против ряда стран региона, они продвигают инициативы, направленные на то, чтобы разделить нас, они пытаются ослабить механизмы сотрудничества и интеграции, которые мы так усердно выстраивали", - написал он в соцсети X.

По его словам, в настоящее время регион страдает "от давления властей США, которые навязывают архаичную доктрину Монро, усиленную новыми и неприемлемыми дополнениями".

Министр также осудил беспрецедентное усиление блокады США против Кубы, в частности, энергетическое эмбарго, вторичные санкции, медиа-кампанию и угрозу военной агрессии" против острова.

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает значительное военное присутствие в Карибском бассейне и в Тихом океане в рамках кампании против наркомафии, начатой в сентябре 2025 года.

В рамках этой операции американские силы атаковали около 70 судов, предположительно связанных с наркоторговлей, вследствие чего погибли более 220 человек, которых США называют "наркотеррористами", не предоставив никаких доказательств.