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Трамп в последний момент отказался от ударов по хуситам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные рассматривал возможность нанесения ударов по йеменским хуситам, поддерживаемым Ираном, однако в последний момент решил воздержаться от этого шага, сообщил в понедельник телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, после того как в минувший четверг ему в очередной раз позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман с просьбой о помощи, президент поручил Пентагону готовиться к авиаударам.

Однако, как сообщили источники, поздно вечером в субботу было принято решение пока не предпринимать действий против хуситов, поскольку в Белом доме в данный момент не захотели расширять географию конфликта на Ближнем Востоке.

В последние недели в условиях обострения конфликта в Йемене хуситы захватили у поддерживаемого Саудовской Аравией йеменского правительства ряд стратегически важных территорий на юго-западе страны. В ходе неожиданного наступления они взяли под контроль все побережье Йемена на Красном море, включая портовые города Моха, Дубаб и населенный пункт Мурад, а также стратегический остров Перим, расположенный в середине Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им контролировать международное судоходство в регионе. В настоящее время формирования хуситов ведут бои с правительственными войсками за крупный йеменский город Таиз.

США Дональд Трамп Йемен хуситы
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