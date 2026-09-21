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В ЕС не пришли к согласию по снятию санкций с Усманова и Фридмана

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС не смогли в понедельник прийти к окончательным договоренностям по исключению из антироссийских санкционных списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщают европейские СМИ со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, письменная процедура по окончательному решению этого вопроса не принесла успеха, и потому обсуждение продолжится во вторник.

Кроме того, постпреды продолжат работу над продлением истекающего срока действия санкций против нескольких тысяч физических и юридических лиц РФ.

Ранее ряд СМИ сообщал, что постпреды ЕС планируют в понедельник добиться консенсуса по обеим этим темам.

ЕС Алишер Усманов Михаил Фридман
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