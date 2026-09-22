Командующий армией Ирана заявил о готовности войск отразить новую атаку США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Командующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами в понедельник заявил, что вооруженные силы страны полностью готовы к отражению любой новой атаки со стороны США или Израиля, передают государственные СМИ Исламской Республики.

"Мы ни на мгновение не колеблясь встанем на защиту независимости, безопасности и территориальной целостности Ирана", - заявил генерал, напомнив, что вооруженные силы страны уже защищали ее существование перед лицом вражеской агрессии.

Его заявление прозвучало на фоне растущей на Ближнем Востоке обеспокоенности тем, что США могут нанести новые военные удары по Ирану, поскольку война, длящаяся уже почти семь месяцев, зашла в тупик.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что находится в процессе принятия решения относительно Ирана, рассматривая различные варианты действий - от "полного уничтожения" страны до оказания экономического давления или заключения мирного соглашения.