Поиск

Командующий армией Ирана заявил о готовности войск отразить новую атаку США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Командующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами в понедельник заявил, что вооруженные силы страны полностью готовы к отражению любой новой атаки со стороны США или Израиля, передают государственные СМИ Исламской Республики.

"Мы ни на мгновение не колеблясь встанем на защиту независимости, безопасности и территориальной целостности Ирана", - заявил генерал, напомнив, что вооруженные силы страны уже защищали ее существование перед лицом вражеской агрессии.

Его заявление прозвучало на фоне растущей на Ближнем Востоке обеспокоенности тем, что США могут нанести новые военные удары по Ирану, поскольку война, длящаяся уже почти семь месяцев, зашла в тупик.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что находится в процессе принятия решения относительно Ирана, рассматривая различные варианты действий - от "полного уничтожения" страны до оказания экономического давления или заключения мирного соглашения.

Хроника 28 февраля – 22 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

 Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне с США

Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

 Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

 Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

Трамп приказал военным США готовить удары по хуситам и затем отменил это решение

План сокращения бюджета Евросоюза может встретить сопротивление стран ЕС

В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

 В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11875 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов