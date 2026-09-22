КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне с США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подготовился к затяжной войне с США, заявил в воскресенье его представитель бригадный генерал Хоссейн Мохебби, передает агентство Mehr.

"Война продолжается, и Корпус стражей исламской революции подготовился к затяжной войне, - сказал он. - Он был готов и раньше, а теперь готов к затяжной войне еще лучше".

Мохебби охарактеризовал текущую ситуацию как "историческое и позорное поражение" Соединенных Штатов, утверждая, что Вашингтон потерпел стратегические неудачи по ряду направлений. Это, по его словам, в частности, касается неспособности вновь открыть Ормузский пролив, уязвимости военных баз и объектов разведки в регионе, а также неэффективности американской военной техники в противостоянии иранским возможностям.

Он также отметил утрату влияния США в регионе, указав: "Америка проиграла не войну - Америка утратила систему". По словам Мохебби, Иран, напротив, теперь участвует в формировании новой системы безопасности в регионе.

Ранее командующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами также заявил, что вооруженные силы страны полностью готовы к отражению любой новой атаки со стороны США или Израиля.

Эти заявления прозвучали на фоне растущей на Ближнем Востоке обеспокоенности тем, что США могут нанести новые военные удары по Ирану, поскольку война, длящаяся уже почти семь месяцев, зашла в тупик.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что находится в процессе принятия решения относительно Ирана, рассматривая различные варианты действий - от "полного уничтожения" страны до оказания экономического давления или заключения мирного соглашения.