Поиск

Президенты США и Ирана выступят на неделе высокого уровня ГА ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Выступления лидеров стран начинаются во вторник в рамках недели высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН.

В этом году темой прений станет "Восстановление доверия, управление преобразованиями: Организация Объединенных Наций, работающая на благо каждого".

Президент США Дональд Трамп произнесет речь в ООН уже во вторник - после бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который значится первым в списке выступающих.

Также на ГА ООН прибудут, среди прочих, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ожидается, что оба тоже обратятся к ГА ООН. Интерес к этим выступлениям подогревается тем, что США и Израиль в этом году начали военную операцию против Ирана. В последние месяцы интенсивность противостояния спала, однако стороны, тем не менее, время от времени обмениваются ударами.

При этом целый ряд мировых лидеров решили в ООН в этом году не выступать: их страны будут представлены там на несколько более низком уровне. Немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит ГА ООН из-за необходимости его присутствия в Берлине. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября для встречи с Трампом, однако его выступление в ООН не планируется. Российскую сторону на ГА ООН представит глава МИД Сергей Лавров.

Помимо выступлений в рамках общих прений у многих лидеров и министров запланированы встречи на полях ГА ООН. Так одной из самых важных встреч CNN называет встречу Трампа с лидерами стран Персидского залива, которая должна состояться во вторник. Американские СМИ писали, что лидеры планируют обсудить следующие шаги в конфликте с Ираном.

Вместе с тем сообщалось, что Трамп встретится и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эта ГА ООН станет последней для Гутерриша в качестве генсека организации, его полномочия истекают 31 декабря 2026 года. Выборы нового генсека состоятся осенью. Кандидат должен сначала получить одобрение СБ ООН, а затем - Генассамблеи.

ГА ООН Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

 Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне с США

Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

 Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

 Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

Трамп приказал военным США готовить удары по хуситам и затем отменил это решение

План сокращения бюджета Евросоюза может встретить сопротивление стран ЕС

В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

 В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11875 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов