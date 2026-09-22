Президенты США и Ирана выступят на неделе высокого уровня ГА ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Выступления лидеров стран начинаются во вторник в рамках недели высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН.

В этом году темой прений станет "Восстановление доверия, управление преобразованиями: Организация Объединенных Наций, работающая на благо каждого".

Президент США Дональд Трамп произнесет речь в ООН уже во вторник - после бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который значится первым в списке выступающих.

Также на ГА ООН прибудут, среди прочих, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ожидается, что оба тоже обратятся к ГА ООН. Интерес к этим выступлениям подогревается тем, что США и Израиль в этом году начали военную операцию против Ирана. В последние месяцы интенсивность противостояния спала, однако стороны, тем не менее, время от времени обмениваются ударами.

При этом целый ряд мировых лидеров решили в ООН в этом году не выступать: их страны будут представлены там на несколько более низком уровне. Немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит ГА ООН из-за необходимости его присутствия в Берлине. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября для встречи с Трампом, однако его выступление в ООН не планируется. Российскую сторону на ГА ООН представит глава МИД Сергей Лавров.

Помимо выступлений в рамках общих прений у многих лидеров и министров запланированы встречи на полях ГА ООН. Так одной из самых важных встреч CNN называет встречу Трампа с лидерами стран Персидского залива, которая должна состояться во вторник. Американские СМИ писали, что лидеры планируют обсудить следующие шаги в конфликте с Ираном.

Вместе с тем сообщалось, что Трамп встретится и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эта ГА ООН станет последней для Гутерриша в качестве генсека организации, его полномочия истекают 31 декабря 2026 года. Выборы нового генсека состоятся осенью. Кандидат должен сначала получить одобрение СБ ООН, а затем - Генассамблеи.