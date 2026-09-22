Поиск

США начинают завершающий этап сборки мощных атомных авиабомб B61-13

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На американском предприятии по производству ядерного оружия Pantex Plant в штате Техас начинается завершающий этап по сборке модернизированных мощных атомных авиабомб B-61 в версии B61-13 для оснащения стратегической авиации, следует из данных Национального управления США по ядерной безопасности (NNSA).

В начале сентября в ведомстве сообщали, что в Центре национальной безопасности Y-12 в пригороде Ок-Ридж, штат Теннесси, была собрана заключительная партия двухступенчатых (двухфазных) компонентов термоядерного боеприпаса.

На предприятии Pantex теперь будет проводиться сборка в единое целое финальной партии всех компонентов атомных авиабомб B61-13, которые затем будут переданы в арсенал Пентагона.

Программа модернизации авиабомбы B61 до варианта B61-13 была начата в минувшем году. Уже изготовлена их первая партия с переменной мощностью от 10 до 360 килотонн. Они заменят устаревшие боезаряды B61-7. Модернизированными вариантами будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и создаваемые B-21 Raider.

По словам американских военных, производство авиабомб B61-13 не приведет к увеличению общего количества ядерных авиабомб в американском арсенале, лишь будут заменены старые варианты.

Как отмечают эксперты Федерации американских ученых, поскольку фактическое количество целей, требующих применения такой мощной ядерной авиабомбы, невелико, то вполне вероятно, что количество произведенных B61-13 будет весьма ограничено - порядка 50 единиц.

США Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Северокорейские ракетчики провели испытание нового вооружения

Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

 Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне с США

Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

 Куба осудила военное присутствие США в Карибском бассейне

Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

 Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

Трамп приказал военным США готовить удары по хуситам и затем отменил это решение

План сокращения бюджета Евросоюза может встретить сопротивление стран ЕС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11875 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов