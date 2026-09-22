США начинают завершающий этап сборки мощных атомных авиабомб B61-13

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На американском предприятии по производству ядерного оружия Pantex Plant в штате Техас начинается завершающий этап по сборке модернизированных мощных атомных авиабомб B-61 в версии B61-13 для оснащения стратегической авиации, следует из данных Национального управления США по ядерной безопасности (NNSA).

В начале сентября в ведомстве сообщали, что в Центре национальной безопасности Y-12 в пригороде Ок-Ридж, штат Теннесси, была собрана заключительная партия двухступенчатых (двухфазных) компонентов термоядерного боеприпаса.

На предприятии Pantex теперь будет проводиться сборка в единое целое финальной партии всех компонентов атомных авиабомб B61-13, которые затем будут переданы в арсенал Пентагона.

Программа модернизации авиабомбы B61 до варианта B61-13 была начата в минувшем году. Уже изготовлена их первая партия с переменной мощностью от 10 до 360 килотонн. Они заменят устаревшие боезаряды B61-7. Модернизированными вариантами будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и создаваемые B-21 Raider.

По словам американских военных, производство авиабомб B61-13 не приведет к увеличению общего количества ядерных авиабомб в американском арсенале, лишь будут заменены старые варианты.

Как отмечают эксперты Федерации американских ученых, поскольку фактическое количество целей, требующих применения такой мощной ядерной авиабомбы, невелико, то вполне вероятно, что количество произведенных B61-13 будет весьма ограничено - порядка 50 единиц.