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Северокорейские ракетчики провели испытание нового вооружения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главное управление ракетостроения КНДР успешно испытало новую боевую систему, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно публикации, испытание проходило в воскресенье, за его ходом наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Ким Чен Ын назвал это испытание демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил и подчеркнул, что это (...) непреодолимая сила в буквальном смысле слова", - отмечает ЦТАК.

Агентство уточняет, что была испытана новейшая боевая система. При этом тип и характеристики испытанного вооружения не раскрываются.

В воскресенье "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейского военного командования сообщал о северокорейских ракетных пусках в направлении Японского моря.

КНДР Ким Чен Ын
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Северокорейские ракетчики провели испытание нового вооружения

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