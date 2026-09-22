Paramount урегулировала антимонопольные претензии штатов по сделке с Warner Bros.

Компания вложит $1,5 млрд в производство фильмов в США

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Paramount Skydance достигла соглашения с группой американских штатов по урегулированию антимонопольных претензий к сделке по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) стоимостью $110 млрд. Об этом сообщает CBS News.

Условия урегулирования предусматривают дополнительные инвестиции Paramount в производство фильмов в США и обязательства по выпуску не менее 30 картин ежегодно в первые два года после слияния.

Согласно документу, компания вложит $1,5 млрд в течение пяти лет и обеспечит выпуск широкого проката не менее чем на 2 тыс. экранов. В случае невыполнения обязательств Paramount будет обязана продать студию Miramax и осуществлять компенсационные выплаты.

Соглашение также запрещает компании в течение пяти лет закрывать или продавать студийные площадки Paramount и Warner Bros. в Лос‑Анджелесе. Кроме того, Paramount создаст независимый совет для обеспечения объективной редакционной работы CBS News и CNN.

После объявления соглашения акции Paramount остались на уровне $10,15, тогда как бумаги Warner Bros. выросли на 11%, до $30,8.

В конце февраля Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery на фоне нового предложения от Paramount Skydance. Совет директоров WBD признал его более выгодным, нежели сделка с Netflix.