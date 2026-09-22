Макрон готов работать с Трампом над мораторием на удары по украинской инфраструктуре
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов работать вместе с президентом США Дональдом Трампом над согласованием моратория на удары по украинской инфраструктуре.
"Мы будем вместе работать над тем, чтобы получить мораторий на удары по энергетическим объектам и по гражданским объектам на Украине", - написал он в соцсети X по итогам встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Также Макрон выступил за "серьезные переговоры об условиях мирного урегулирования между Россией и Украиной".