Lockheed Martin заключила контракт на $1,2 млрд на противокорабельные ракеты PrSM

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Компания Lockheed Martin сообщила о заключении контракта с армией США на производство противокорабельной версии оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile) на общую сумму $1,2 млрд.

Одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета PrSM представляет собой высокоточное оружие большой дальности нового поколения. Ее базовый вариант (Increment 1) с дальностью более 500 км, предназначенный для поражения стационарных наземных целей с заранее известными координатами, был впервые применен в ходе американской военной операции против Ирана. По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан в РФ нежелательной организацией), армия США израсходовала практически все ракеты PrSM, которые были в ее арсенале.

Нынешняя версия - Increment 2 - является противокорабельной ракетой наземного базирования, которая оснащена новой многорежимной головкой самонаведения. В марте и августе она прошла первые два успешных испытания. В ходе них ракеты, запущенные с установки HIMARS, пролетели более 350 км и продемонстрировали работу новой системы наведения, способной захватывать движущиеся цели, что добавило возможность нанесения ударов по морским целям к базовой миссии ракеты.

Контракт был заключен на фоне уже осуществляемого наращивания компанией Lockheed Martin объемов производства ракет PrSM класса "земля-земля", обусловленного острой необходимостью восполнения арсеналов армии и растущим спросом на ударные системы большой дальности.