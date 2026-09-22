Лондон поможет Эр-Рияду с дозаправкой самолетов в конфликте с хуситами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ночь на вторник заявил, что Лондон окажет помощь Эр-Рияду дозаправкой самолетов в воздухе в ходе конфликта с йеменскими хуситами, пишет The Guardian.

"Мы получили запрос от Саудовской Аравии о военной поддержке, и (...) я согласился на просьбу о (...) дозаправке в воздухе", - сказал Бернем журналистам, его цитирует газета.

Согласно публикации, Бернем сообщил, что согласился на просьбу Эр-Рияда о дозаправке саудовских самолетов в воздухе в том числе для защиты энергетической инфраструктуры и обеспечения бесперебойных поставок нефти из Персидского залива для "смягчения глобальной экономической нестабильности".

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о том, что Британия склоняется к тому, чтобы оказать помощь Саудовской Аравии в конфликте с хуситами.

Ранее агентство также передавало, что в ответ на запрос Эр-Рияда Бернем согласился командировать в королевство военных советников, но не дал обязательств по поводу отправки другой военной помощи.

Также Эр-Рияд не раз просил помощи у США, но Вашингтон ограничился обещанием передавать разведданные. Вместе с тем Госдеп США уведомил конгресс о планах поставить Саудовской Аравии 48 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Ранее движение "Ансар Аллах" (хуситы) провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.