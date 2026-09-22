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Париж намерен сотрудничать с Вашингтоном над восстановлением судоходства в Ормузском проливе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Париж готов работать с Вашингтоном над защитой наиболее важных объектов инфраструктуры на Ближнем Востоке и над восстановлением судоходства в Ормузском проливе, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы решили действовать вместе, чтобы успокоить энергетические рынки. Для этого нам нужно защитить важнейшие объекты инфраструктуры на Ближнем Востоке и обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе", - написал он в соцсети X после встречи в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон не уточнил, какие конкретные меры он готов принимать для решения этих проблем.

Вашингтон Париж США Франция Ормузский пролив
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