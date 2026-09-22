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Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США, визит продлится с 22 по 25 сентября, сообщила пресс-секретарь премьера Мелания Арутюнян.

"Премьер-министр в Нью-Йорке примет участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит на заседании высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН", - отметила Арутюнян.

В ходе визита Пашинян встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с другими зарубежными коллегами.

Никол Пашинян США Армения
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