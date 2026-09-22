В Казахстане запретят в такси переоборудованные праворульные машины

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане в целях усиления безопасности на дорогах разрабатываются нормы, запрещающие использование в качестве такси автомобили с переоборудованным рулем с правой на левую сторону, сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

"В целях дальнейшего усиления безопасности разрабатываются следующие изменения: запрет на использование в качестве такси транспортных средств, в которых рулевое управление переоборудовано с правой стороны на левую", - сказал Сауранбаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, совместно с МВД, а также агрегаторами "Яндекс" и inDrive из процесса перевозок исключено около 70 тыс. праворульных транспортных средств.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов акцентировал внимание на проблеме междугородних перевозок с переоборудованными авто, в основном с Toyota Alphard. Они зачастую становятся участниками ДТП с большим количеством жертв.