Поиск

Магнитная буря ожидается на Земле в четверг

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Слабая магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле в четверг из-за корональной дыры на Солнце. Об этом сообщила во вторник лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Вторая магнитная буря осени ожидается 24 сентября", - говорится в сообщении.

Согласно графику, представленному в лаборатории, 24 сентября ожидается слабая буря уровня G1.

По данным ученых, она ожидается из-за корональной дыры на Солнце, которая тянется от южного полюса Солнца к экватору и экваториальным краем "заденет" Землю послезавтра.

"Вспышечная активность в ближайшие дни останется на текущем низком уровне. Возможны отрывы крупных протуберанцев", - сказано в сообщении.

В лаборатории сообщили, что общее состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные.

РАН ИКИ РАН Институт солнечно-земной физики РАН Институт космических исследований
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Такси от Wildberries запустили в Армении в тестовом режиме

Власти Франции пообещали новые меры помощи пострадавшим от роста цен на горючее

 Власти Франции пообещали новые меры помощи пострадавшим от роста цен на горючее

Что случилось этой ночью: вторник, 22 сентября

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

 Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

 Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

Лондон поможет Эр-Рияду с дозаправкой самолетов в конфликте с хуситами

Макрон готов работать с Трампом над мораторием на удары по украинской инфраструктуре

 Макрон готов работать с Трампом над мораторием на удары по украинской инфраструктуре

Paramount урегулировала антимонопольные претензии штатов по сделке с Warner Bros.

 Paramount урегулировала антимонопольные претензии штатов по сделке с Warner Bros.

Северокорейские ракетчики провели испытание нового вооружения

Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

 Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11886 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов