Магнитная буря ожидается на Земле в четверг

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Слабая магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле в четверг из-за корональной дыры на Солнце. Об этом сообщила во вторник лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Вторая магнитная буря осени ожидается 24 сентября", - говорится в сообщении.

Согласно графику, представленному в лаборатории, 24 сентября ожидается слабая буря уровня G1.

По данным ученых, она ожидается из-за корональной дыры на Солнце, которая тянется от южного полюса Солнца к экватору и экваториальным краем "заденет" Землю послезавтра.

"Вспышечная активность в ближайшие дни останется на текущем низком уровне. Возможны отрывы крупных протуберанцев", - сказано в сообщении.

В лаборатории сообщили, что общее состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные.