Литва обеспечила поставки СПГ из США до 2037 года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Литовская государственная энергетическая компания Ignitis (входит в энергоконцерн Ignitis grupe) в понедельник подписала договор с одним из крупнейших производителей газа в США EQT Corporation на 2027-2036 годы, сообщило министерство энергетики Литвы.

По данным ведомства, это первый долгосрочный контракт с американской компанией. Впервые в ценообразование включен индекс США Henry Hub, который позволит защититься от скачков цен на европейских рынках.

В 2027-2036 годах Ignitis приобретет десять партий сжиженного природного газа (СПГ). Предполагается ежегодно покупать по одной партии, или около 1 ТВт.ч газа.

Это позволит Литве покрыть около 40% потребности населения. "Расходы жителей Литвы на газ не должны зависеть исключительно от того, что происходит на европейской газовой бирже. Этим договором мы на десять лет обеспечиваем значительный объем необходимого населению газа из США и впервые внедряем американское ценообразование. Это конкретный шаг по снижению нашей уязвимости: в случае резкого подорожания газа на европейском рынке низкая зависимость от его цен поможет смягчить влияние на счета потребителей", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Лукаса Савицкаса.

По данным Ignitis, EQT Corporation представила лучшее предложение в рамках объявленного в конце августа конкурса на долгосрочные поставки СПГ. Ценообразование договора привязано к двум международным индексам цен на природный газ - американскому Henry Hub и европейскому TTF.

В связи с этим Ignitis отмечает, что имеет возможность взвешивать цены как по краткосрочным, так и по долгосрочным договорам, применяя более широкий спектр индексов. Соответствующие затраты учитываются при установлении цен на газ для бытовых потребителей.

Исторически сложилось так, что индекс Henry Hub демонстрирует большую стабильность и меньшие колебания цен и, следовательно, может помочь снизить волатильность цен при поставках, сообщало ранее Минэнерго.

Индекс TTF, наиболее широко используемый на европейском рынке, в последние годы был чувствителен к геополитическим событиям.

"Во время энергетического кризиса (связанного с блокадой Ормузского пролива - ИФ) его значение возросло почти в десять раз по сравнению с уровнем, преобладавшим до кризиса. В последнее время реакция рынка определяется не только реальными геополитическими событиями - для изменения цен все чаще достаточно сообщений или ожиданий, которые появляются в публичной сфере", - отмечало ведомство.

В Ignitis grupe литовскому государству принадлежат почти 75% акций, free float - 25,01%.

Концерн действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран. Группа занимается производством электроэнергии, ее распределением, управлением резервными мощностями, развивает "зеленую" энергетику.