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Приближающийся к Мексике ураган "Поло" достиг четвертой категории

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Поло", который, согласно прогнозам, пройдет вдоль юго-западного побережья Мексики, усилился во вторник до четвертой, предпоследней по мощности, категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает New York Post.

Еще накануне "Поло" классифицировался как ураган первой категории.

Согласно Национальному центру США по отслеживанию ураганов, "Поло", вероятно, в итоге не достигнет суши, однако, тем не менее, принесет на побережье Мексики ливни, которые продлятся по четверг. Метеорологи также предупреждают о риске наводнений и селей.

По последним данным, максимальный устойчивый ветер достигает скорости 141 км/ч, что приближает ураган к пятой, самой высокой, категории по шкале Саффира-Симпсона.

Ураган движется в юго-восточном направлении со скоростью 10 км/ч, а в среду, согласно прогнозу, резко повернет на северо-запад.

Мексика
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