В Турции во время стрельбы близ школы пострадали как минимум 11 человек
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 11 человек пострадали во вторник в результате стрельбы рядом со школой в провинции Маниса на западе Турции, сообщает газета Hurriyet.
"Стрельба началась около 8 часов утра возле профессионально-технической школы имени Инджи Узмеза", - говорится в публикации.
Согласно заявлению министра юстиции Акына Гюрлека, пострадавших доставили в больницы, как минимум двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным Associated Press, нападавший был учеником этой школы. Подозреваемый открыл огонь из дробовика, после чего пытался скрыться, но в итоге был задержан.
Министр юстиции сообщил, что мотивы стрелка пока неизвестны.
На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи.
В рамках расследования стражи порядка задержали родственников нападавшего.