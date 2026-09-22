В Турции во время стрельбы близ школы пострадали как минимум 11 человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 11 человек пострадали во вторник в результате стрельбы рядом со школой в провинции Маниса на западе Турции, сообщает газета Hurriyet.

"Стрельба началась около 8 часов утра возле профессионально-технической школы имени Инджи Узмеза", - говорится в публикации.

Согласно заявлению министра юстиции Акына Гюрлека, пострадавших доставили в больницы, как минимум двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным Associated Press, нападавший был учеником этой школы. Подозреваемый открыл огонь из дробовика, после чего пытался скрыться, но в итоге был задержан.

Министр юстиции сообщил, что мотивы стрелка пока неизвестны.

На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи.

В рамках расследования стражи порядка задержали родственников нападавшего.