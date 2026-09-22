ЕК анализирует ситуацию с подорожавшими энергоносителями и изучает идею о смягчении правил ЕС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) внимательно следят как за вопросами надежности поставок энергоносителей, так и за ценами, в том числе рассматривая различные возможные сценарии развития событий, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Главный вывод таков: пока мы зависим от импорта ископаемого топлива, цены на энергию остаются нестабильными. При обсуждении нынешнего энергетического кризиса и путей его преодоления приходится решать две задачи, которые отчасти пересекаются, но по сути представляют собой разные проблемы. Первая - это нынешний глобальный кризис цен на ископаемое топливо, вызванный ситуацией в Ормузском проливе", - сказала Итконен во вторник на брифинге в Брюсселе.

Этот кризис, отметила она, отличается от кризиса 2022 года, когда пришлось решать проблему острой нехватки газа. "Тогда кризис был сосредоточен преимущественно в Европе. По сути, мы боролись с кризисом в сфере ископаемого топлива именно в Европе. А сейчас мы наблюдаем иную ситуацию, требующую иных мер реагирования. Мы видим глобальный кризис цен на ископаемое топливо", - продолжила представитель ЕК.

Она напомнила, что цены на энергоносители в Европе в целом в два-три раза выше, чем в США или Китае. ЕК ищет пути выхода из этого кризиса в сотрудничестве с государствами-членами ЕС. "Группы по координации поставок газа и нефти сейчас собираются регулярно. Нам крайне важно иметь полное представление о ситуации в государствах-членах, чтобы находить необходимые решения, в том числе понимать, помогут ли совместные меры облегчить сложившееся положение, хотя, по сути, этот кризис сильно отличается от ситуации 2022 года", - объяснила Итконен.

Другой аспект, сказала представитель ЕК, внутренний: в Брюсселе занимаются проблемой структурно высоких цен на энергоносители, и в связи с этим важны план Accelerate EU и План действий по электрификации. "Мы неизменно подчеркиваем, что экологически чистые источники энергии остаются наиболее доступными по цене. И именно они представляют собой единственное решение в среднесрочной перспективе, позволяющее снизить нашу зависимость от волатильности цен", - отметила пресс-секретарь.

В ответ на вопрос о письме президента Франции Эммануэля Макрона председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой о некотором смягчении правил ЕС относительно рынка топлива Итконен сообщила, что в Еврокомиссии "самым внимательным образом" изучают изложенные президентом предложения.

"Мы продолжаем тесное сотрудничество с государствами-членами. Очередное заседание группы по координации поставок газа состоится в этот четверг для оценки текущей ситуации. Это даст государствам-членам возможность вновь проинформировать нас о положении дел и поможет нам определить оптимальные пути решения проблемы", - полагает представитель ЕК.