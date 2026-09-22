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В Молдавии планируют продлить "дочке" "Газпрома" статус поставщика газа в Приднестровье

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики (ANRE) с предложением продлить полномочия АО "Молдовагаз" (более 63% акций контролирует "Газпром") в качестве поставщика природного газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) до 30 апреля 2027 года, сообщил министр энергетики страны Дорин Джунгиету.

"Недавно мы представили в АNRE предложение о продлении этого обязательства по поставке газа на левый берег компании "Молдовагаз" до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля. В соответствии с этим обязательством, компания обязана создавать запасы, составляющие 15% (годового потребления - ИФ). Насколько нам известно, "Молдовагаз" работает над этим вопросом", - сказал Джунгиету, выступая в парламенте в рамках инициативы правительства ввести в стране чрезвычайное положение в энергетике с 26 сентября. Цитата по госагентству "Молдпресс".

В ходе обсуждения премьер-министр Василе Тофан отметил, что молдавская сторона ведет соответствующие переговоры с АО "Молдовагаз". "Этот газ (для ПМР - ИФ) оплачивают партнеры региона, и теперь, когда приближается зима, в соответствии с молдавским законодательством, мы должны обеспечить, чтобы "Молдавагаз" обеспечивал необходимые запасы газа, в том числе для региона на левом берегу Днестра. Мы ведем переговоры с "Молдовагазом", а "Молдовагаз", в свою очередь, ведет переговоры с основным акционером", - сказал Тофан.

В августе прошлого года ANRE поручило АО "Молдовагаз" обеспечивать газоснабжение Приднестровья после того, как лишило компанию лицензии поставщика газа в правобережную Молдавию. "Молдовагаз" также была назначена компанией, ответственной за создание и поддержание запасов природного газа, предназначенных для потребителей в Приднестровье. Текущий статус "Молдовагаза" как поставщика в Приднестровье действует до конца этого года.

С февраля 2025 года газ в Приднестровье через "Молдовагаз" (а затем через "Тираспольтрансгаз") поставляет венгерская MET Gas and Energy Marketing AG при участии финансовых компаний-посредников, в том числе зарегистрированных в ОАЭ. "Молдовагаз" обеспечивает транзит от границы с Румынией до Приднестровья. Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики ранее сообщало, что поставки в регион осуществляются при финансовой поддержке РФ.

В начале сентября ANRE увеличило задание по созданию запасов газа на отопительный сезон для Приднестровья в 2,5 раза – с 53,7 млн кубометров до 136 млн кубометров. Газовый запас на предстоящий отопительный сезон должен быть создан к 1 ноября 2026 года.

Годовой объем потребления газа в ПМР составляет около 1 млрд кубометров.

Молдавия Молдовагаз Газпром
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