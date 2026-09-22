Премьер-министр Молдавии заявил об "идеальном шторме" перед отопительным сезоном

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ММолдавия столкнулась с комплексом взаимосвязанных геополитических и системных рисков перед грядущим отопительным сезоном, что делает необходимым введение чрезвычайных мер в энергетике в качестве превентивной меры, заявил в парламенте премьер-министр Василе Тофан.

Он представил депутатам законопроект о введении чрезвычайного положения с 26 сентября на 60 дней, передает "Молдпресс".

"Я не говорю, что завтра мы останемся без газа, дизельного топлива, электричества или воды. Напротив, за последние два месяца нам удалось стабилизировать ряд сложных ситуаций. Проблема в том, что мы вступаем в холодное время года с несколькими серьезными рисками, которые одновременно присутствуют. У нас практически идеальный шторм", - сказал Тофан.

По его словам, первая серьезная опасность связана с возможными перебоями в поставках газа и ростом цен на него. Премьер отметил, что в настоящее время цена газа на торговых площадках составляет около $1000 за 1 тысячу кубометров, что в 1,5 раза выше базового показателя, используемого для расчета текущего тарифа, который был повышен на 40% с 1 сентября.

"Мы заключили контракты на более чем 90% газа, необходимого на зиму. Но большая часть этого газа привязана к TTF, то есть к рыночной цене, которая будет действовать на тот момент. Другими словами, наличие заключенных контрактов не означает, что окончательная цена также зафиксирована. Цена будет зависеть от рынка на момент поставки, будь то в ноябре, декабре или январе, когда эти объемы будут определены", - пояснил Тофан.

Второй риск связан с обеспечением страны топливом и ценой на него. "Нефтеперерабатывающие заводы и производственные мощности повреждены или выведены из строя как на Ближнем Востоке, так и в России. Экспорт дизельного топлива с Ближнего Востока резко сократился, а международные цены достигли рекордных уровней", - констатировал премьер.

Еще ряд рисков, по словам Тофана, связан с водоснабжением. "Уровень воды в Дунае очень низкий. Это снижает гидроэнергетику в регионе и влияет на электростанции на Дунае, еще больше сокращая поставки электроэнергии в наш регион. (...) Если крупные насосные станции остаются без электричества более часа, энергетическая проблема может очень быстро перерасти в гуманитарную проблему с водоснабжением Кишинева или Бэлцу", - предупредил он.

Премьер-министр также подчеркнул, что резкое снижение доступных мощностей в Украине ограничило возможности импорта электроэнергии из этой страны. По его словам, "это очень большая проблема для энергетической стабильности региона, у нас в регионе структурный дефицит около 7 ГВт".

"В часы пик нам придется импортировать от 400 до 450 МВт. Однако со стороны Румынии у нас ограничение мощности в 360 МВт. Таким образом, дефицит придется компенсировать за счет Украины. Сейчас, в ситуации, когда Украину ждет суровая зима, с дополнительным разрушением генерирующих мощностей, мы просто не найдем этих объемов для импорта аварийной энергии. В этом и проблема", - пояснил Тофан.

Правительство Молдавии 22 сентября утвердило решение о введении режима чрезвычайного положения в энергетической и гидротехнической сферах сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября.