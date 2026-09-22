Трамп обещал не позволить соперникам установить военное присутствие в Гренландии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что скорое соглашение с Гренландией - автономной территорией Дании - навсегда закроет военным соперникам США доступ на этот остров.

"Как я объявил несколько дней назад, США достигли беспрецедентного соглашения по поводу северного фронтира Северной Америки - крупного и стратегического важного участка земли, известного как Гренландия", - сказал он на Генассамблее ООН.

"Никакому сопернику США никогда не разрешат установить военное присутствие в Гренландии и, более того, делать там важные инвестиции без письменного разрешения", - продолжил Трамп.

Он повторил, что Вашингтон получает постоянный контроль над безопасностью острова и другими вопросами, обеспечит за счет него безопасность США и Европы, а также начинает немедленное развертывание там военных. По его словам, США построят в Гренландии две крупные военные базы.

Трамп добавил, что США, Дания и Гренландия подпишут соответствующее соглашение во вторник.