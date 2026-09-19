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NYT узнала, что Трамп в заявлениях по Гренландии преувеличивал получаемый США контроль над ней

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Заявления американского президента Дональда Трампа о том, сколько полномочий США получат в отношении Гренландии - автономной территории Дании, нельзя назвать точными, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Два человека, близких к переговорам, заявили, что провозглашение Трампом постоянного контроля над безопасностью Гренландии преувеличивает степень новых прав США в отношении острова. Американский военный чиновник отметил, что по условиям соглашения, США будут работать с партнерами в Дании и Гренландии, а не контролировать их", - информирует NYT.

Кроме того, представители Дании и Гренландии не подтвердили получение Вашингтоном права на вето на одобрение крупных инвестиций в экономику Гренландии. По словам источников, ранее на переговорах американские представители настаивали на приобретении данного права.

Ожидается, что соглашение по Гренландии подпишут на следующей неделе на Генассамблее ООН. Детали договоренностей не ясны. Так, Трамп утверждал, что договор даст "США постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами в Гренландии". По его словам, США немедленно начнут размещение военного контингента во многих подходящих районах Гренландии. "Кроме того, с этого момента ни один соперник США никогда не сможет развернуть базу в Гренландии, иметь там военное присутствие или направить значимые инвестиции без нашего письменного разрешения", - отмечал Трамп.

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В свою очередь премьер Дании Метте Фредириксен говорила, что договор будет уважать суверенитет и территориальную целостность Дании.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечали, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере.

В годы "холодной войны" США располагали в Гренландии более чем десятком военных объектов, затем почти все их закрыли, кроме американской космической базы "Питуффик" на северо-западе острова. В последние недели армейские офицеры посещали остров с целью подготовиться к повторному открытию баз. На этой неделе группа американских военнослужащих проинспектировала взлетно-посадочную полосу в Нарсарсуаке в южной Гренландии.

Гренландия США Дональда Трамп Дания
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