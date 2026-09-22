Трамп ожидает соглашения с Ираном сразу после промежуточных выборов в США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН во вторник заявил, что страны мира должны сообща оказывать давление на Иран, так как Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие.

"Мы должны быть едины и поддерживать давление", - заявил Трамп, говоря об Иране.

Он также призвал все нации присоединиться к США в создании полной экономической изоляции Ирана, пока иранские военные не прекратят удары по коммерческому судоходству.

Президент США сказал, что ему предстоит сделать выбор о том, заключить ли соглашение с Ираном или уничтожить страну. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.

"Я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов", - подчеркнул он.

При этом Трамп вновь повторил, что единственный вопрос, который его волнует – это не дать Ирану обладать ядерным оружием. "Единственная вещь у меня на уме: не позволить Ирану когда-либо получить ядерное оружие", - подчеркнул президент США.