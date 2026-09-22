Страны Персидского залива хотят призвать Трампа не идти на эскалацию конфликта с Ираном

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Государства Персидского залива планируют воспользоваться встречами в ходе Генассамблеи ООН, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не предпринимать более активные боевые действия против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам нескольких человек, государства Персидского залива на встрече во вторник собираются призвать Трампа избегать какой-либо эскалации ситуации с Ираном. Чиновники из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда в частности, входят Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, координировались между собой перед встречей с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - передает агентство.

Bloomberg отмечает, что между странами региона нет единения относительно того, как действовать по отношению к Ирану и к его амбициям контролировать судоходство через Ормузский пролив. Однако следующие шаги Трампа относительно Ирана тоже неясны.

Ранее во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, сказал, что ему предстоит сделать выбор о том, заключить ли соглашение с Ираном или уничтожить страну. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.