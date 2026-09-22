Президент США призвал страны мира к совместному давлению на Иран

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявил, что страны мира должны сообща оказывать давление на Иран, так как Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие.

"Мы должны быть едины и поддерживать давление", - заявил он.

Он также призвал все нации присоединиться к США в создании полной экономической изоляции Ирана, пока его военные не прекратят удары по коммерческому судоходству.

Президент сказал, что ему предстоит сделать выбор о том, заключить ли соглашение с Ираном или уничтожить страну. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое станет возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.

"Я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов", - подчеркнул он.

При этом Трамп вновь повторил, что единственный вопрос, который его волнует - это не дать Ирану обладать ядерным оружием. "Единственная вещь у меня на уме: не позволить Ирану когда-либо получить ядерное оружие", - подчеркнул президент США.