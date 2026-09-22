Иранским авиакомпаниям запретили летать в Азербайджан

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авиационные власти Азербайджана решили запретить полеты в страну иранским авиакомпаниям из-за санкций США в отношении Ирана.

"Новый пакет санкций, введенный Соединенными Штатами против Исламской Республики Иран, особенно в связи с санкциями против авиационного сектора, привел к решению о приостановке полетов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".